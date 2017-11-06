06 Kasım Pazartesi Spor Gündemi

Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu: \"Golf, dünyayı yönetenlerin sporu\"

\"Golf, spor turizminin bal yapan arısı\"

\"Saha sayısı 50\'ye çıkarsa turizim geliri 160 milyon dolardan 1.5 milyar dolara yükselir\"

FENERBAHÇE

-Aykut Kocaman\'ın takımın başında kalıp kalmayacağı bugün belli olacak. İstifasını üstü kapalı bir şekilde veren Aykut Kocaman için Yönetim toplanıp bir karar alacak.

-Sarı-Lacivertli takım revire döndü. Valbuena ve Isla\'dan sonra Janssen\'in de sakatlandığı haberi geldi.

-Resmi olarak açıklanmasa da Mehmet Topal\'ın Ankara\'ya götürülmeme nedeninin kadro dışı bırakılmasından kaynaklandığı ifade ediliyor

-Takım milli takım arası nedeniyle salı gününe kadar izinli

BEŞİKTAŞ

-Milli araya Göztepe galibiyeti ile giren Beşiktaş\'ta keyifler yerinde. Lider Galatasaray ile olan puan farkı 5\'e indi.

-Takım İzinli

GALATASARAY

Lider Galatasaray milli takım arasından sonra zorlu maç trafiğine hazırlanacak. Sarı-Kırmızılı teknik heyet takım izin yaparken Başakşehir maçının analizlerine başladı bile...

-Takım İzinli

A MİLLİ TAKIM

Ay-Yıldızlılar, Romanya ve Arnavutluk ile oynanacak hazırlık maçları için Riva\'daki Hasan Doğan Tesisleri\'nde toplanacak.

TÜRKİYE TAHİNCİOĞLU BASKETBOL SÜPER LİGİ

19.00 Trabzonspor - Anadolu Efes

10.00 ANADOLU EFES SPOR KULÜBÜ - MEDYA SİNERJİ TOPLANTISI