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Spor

06 Kasım Pazartesi Spor Gündemi

Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu: "Golf, dünyayı yönetenlerin sporu" "Golf, spor turizminin bal yapan arısı" "Saha sayısı 50'ye çıkarsa turizim geliri 160 milyon dolardan 1

06 Kasım 2017 12:27

Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu: \"Golf, dünyayı yönetenlerin sporu\"
\"Golf, spor turizminin bal yapan arısı\"
\"Saha sayısı 50\'ye çıkarsa turizim geliri 160 milyon dolardan 1.5 milyar dolara yükselir\"

FENERBAHÇE 
-Aykut Kocaman\'ın takımın başında kalıp kalmayacağı bugün belli olacak. İstifasını üstü kapalı bir şekilde veren Aykut Kocaman için Yönetim toplanıp bir karar alacak. 
-Sarı-Lacivertli takım revire döndü. Valbuena ve Isla\'dan sonra Janssen\'in de sakatlandığı haberi geldi.
-Resmi olarak açıklanmasa da Mehmet Topal\'ın Ankara\'ya götürülmeme nedeninin kadro dışı bırakılmasından kaynaklandığı ifade ediliyor
-Takım milli takım arası nedeniyle salı gününe kadar izinli 

BEŞİKTAŞ 
-Milli araya Göztepe galibiyeti ile giren Beşiktaş\'ta keyifler yerinde. Lider Galatasaray ile olan puan farkı 5\'e indi.
-Takım İzinli 

GALATASARAY
Lider Galatasaray milli takım arasından sonra zorlu maç trafiğine hazırlanacak. Sarı-Kırmızılı teknik heyet takım izin yaparken Başakşehir maçının analizlerine başladı bile...
-Takım İzinli 

A MİLLİ TAKIM 
Ay-Yıldızlılar, Romanya ve Arnavutluk ile oynanacak hazırlık maçları için Riva\'daki Hasan Doğan Tesisleri\'nde toplanacak.

TÜRKİYE TAHİNCİOĞLU BASKETBOL SÜPER LİGİ
19.00 Trabzonspor - Anadolu Efes

10.00 ANADOLU EFES SPOR KULÜBÜ - MEDYA SİNERJİ TOPLANTISI

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