06 Kasım Pazartesi Spor Gündemi

Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu: \"Golf, dünyayı yönetenlerin sporu\"
\"Golf, spor turizminin bal yapan arısı\"
\"Saha sayısı 50\'ye çıkarsa turizim geliri 160 milyon dolardan 1.5 milyar dolara yükselir\"
FENERBAHÇE
-Aykut Kocaman\'ın takımın başında kalıp kalmayacağı bugün belli olacak. İstifasını üstü kapalı bir şekilde veren Aykut Kocaman için Yönetim toplanıp bir karar alacak.
-Sarı-Lacivertli takım revire döndü. Valbuena ve Isla\'dan sonra Janssen\'in de sakatlandığı haberi geldi.
-Resmi olarak açıklanmasa da Mehmet Topal\'ın Ankara\'ya götürülmeme nedeninin kadro dışı bırakılmasından kaynaklandığı ifade ediliyor
-Takım milli takım arası nedeniyle salı gününe kadar izinli
BEŞİKTAŞ
-Milli araya Göztepe galibiyeti ile giren Beşiktaş\'ta keyifler yerinde. Lider Galatasaray ile olan puan farkı 5\'e indi.
-Takım İzinli
GALATASARAY
Lider Galatasaray milli takım arasından sonra zorlu maç trafiğine hazırlanacak. Sarı-Kırmızılı teknik heyet takım izin yaparken Başakşehir maçının analizlerine başladı bile...
-Takım İzinli
A MİLLİ TAKIM
Ay-Yıldızlılar, Romanya ve Arnavutluk ile oynanacak hazırlık maçları için Riva\'daki Hasan Doğan Tesisleri\'nde toplanacak.
TÜRKİYE TAHİNCİOĞLU BASKETBOL SÜPER LİGİ
19.00 Trabzonspor - Anadolu Efes
10.00 ANADOLU EFES SPOR KULÜBÜ - MEDYA SİNERJİ TOPLANTISI