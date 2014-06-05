05.06.2014 - Alman basınından özetler



Märkische Oderzeitung, Ukrayna krizinde Avrupa’nın tavrını mercek altına alırken, Batılı ülkelerin Ukrayna meselesinde bölünme tehlikesine dikkat çekiyor:

“Çok sayıda (Avrupalı) vatandaş ve politikacı, Ukrayna’nın AB ile Moskova arasında seçim yapma durumunda bırakılmasının bir hata olduğuna inanıyor. Şimdilerde Başbakan Merkel ile Fransa Cumhurbaşkanı, Rusya Devlet Başkanı Putin ile kişisel irtibat kurabilmek için yeni bir girişimde bulunmayı deniyorlar. ABD Başkanı Obama ise Putin ile her türlü buluşmayı reddediyor. Karşı taraftan uzlaşmaya ilişkin herhangi bir işâret gelmediği sürece bu tür diyalog çabalarının zor olması anlaşılır bir şey. Avrupalılar Putin’in politikaları karşısında şu ana kadar bölünmemekte direnebildiler. Ancak bölünme tehlikesi hâlâ mevcut.”

Südwest Presse adlı gazete ise Suriye’de devlet başkanlığı seçimlerini konu aldığı yorumunda ülkenin siyasî geleceğine ilişkin analizlere yer veriyor:

“Beşar Esad, en azından Suriye’nin belirli bir bölümünde iktidarını güçlendirebileceğini hesaplıyor. Şam’da iktidarda oturan 48 yaşındaki Esad kendini zafer kazanmış olarak görüyor, siyasî hasımlarının ise onu önümüzdeki yıllar içinde de koltuğundan indirebilmeleri biraz zor görünüyor. Ve diktatörün hem ülke içindeki, hem de ülke dışındaki mülteci kamplarındaki ya da Batılı ülkelerdeki karşıtları şu acı soru ile karşı karşıya bulunuyor: Acaba Esad’ın iktidardan düşürülme hedefinden vazgeçip, bir biçimde Suriye rejiminin devamına göz yummak mı gerekiyor? Aksi takdirde bir gün Suriye diye bir ülke kalmayabilir.”

Alman Federal Başsavcısı Harald Range, Almanya Başbakanı Angela Merkel’ın cep telefonunun Amerikan Ulusal Güvenlik Kurumu NSA tarafından dinlendiği yönündeki iddiaların kamuoyunda yoğun tartışılmasının ardından NSA hakkında soruşturma açıldığını bildirdi. Heilbronner Stimme gazetesinin konuya ilişkin yorumu şöyle:

“Federal Başsavcı Harald Range'nin soruşturma açması, sadece yüzeye temas etmiş olsa da ve dünya çapındaki gözetleme sistemlerinin karanlık yanlarını gün ışığına çıkartmayacak olsa da, Almanya’nın siyasî liderliğinden duymaya pek alışık olmadığımız önemli bir sinyal yollamış oluyor. ‘Olası hukukî sonuçlarına katlanmaksızın bizi gözetlemenize izin vermeyiz’ sinyali bu! Amerikalılar dünya politikasında partner konumunda bulunmalarına ve istihbarat örgütleri elbette ki dost ülkelerde de faaliyette bulunmak zorunda olmalarına rağmen, öyle şeyler var ki, bunlar ahlâkî değerler ve gelenekler ile çelişiyor. Sınırsız gözetleme, işte bu tür faaliyetlerden.”

Landeszeitung adlı gazetenin aynı konudaki yorumu da şöyle:

“(Başsavcı) Range’nin gösterdiği cesaret dikkate şayan. Zira NSA’in Başbakan Merkel’ın cep telefonunu dinlemiş olması büyük bir siyasî skandal. Ancak Alman Federal Başsavcısı’nın açtığı soruşturma, Atlantik’in öte yakasındaki yetkilileri çok daha fazla korkutmayacaktır. NSA görevlilerinden bazılarının bir gün gelip Alman mahkemelerine çıkartılmaları olasılığı neredeyse yüzde sıfır gibi. Ancak burada ilginç olan nokta, Federal Başsavcılık’ın milyonlarca Alman vatandaşının iletişim verilerinin dinlenmiş olmasına değil de, sadece başbakanın cep telefonunun dinlenmiş olmasına yoğunlaşması… . Ve bütün bunlar Karlsruhe'deki Anayasa Mahkemesi'nin 2012 yılında verilerin depolanması uygulamasının anayasaya aykırı olduğu yönünde karar vermesine ve Avrupa Adalet Divanı'nın da kısa bir süre önce bu konudaki bir AB yönetmeliğini temel insan haklarına aykırı bularak iptal etmiş olmasına rağmen.”