05.05.2014 - Alman basınından özetler



Neue Osnabrücker Zeitung, Ukrayna krizini konu alan yorumunda Batı'nın tutumunu eleştiriyor:

“Devlet Başkanı Putin ortaklıktan çıkarılıp hasımlaştırılıyor. Başbakan Angela Merkel bu fena rotaya katiyen girmemeli. Alman silahlı kuvvetlerinin Rusya sınırında üslendirilmesi de feci bir hata olur. Aynısı NATO için de söylenebilir. Merkel, kimsenin anlam veremediği AGİT'in Ukrayna'daki misyonundan sorumlu olan savunma bakanına bunu anlatmalıdır. Bu askeri serüven Batı'nın stratejisindeki temel hataları gözler önüne seriyor. Çünkü ABD ve Avrupa Birliği kanlı darbeyle işbaşına gelen, aşırı sağcı bakanların yer aldığı ve askerini halka karşı kullanan Kiev'deki yönetime gözü kapalı destek veriyor. Batı özgürlük mücadelesi rivayetlerini bir yana bıraksa, barış açısından çok şey kazanılmış olur.”

Hannoversche Allgemeine Zeitung konuya şu satırlarla değiniyor:

“Moskova, AGİT gözlemcilerini serbest bırakmakla bir taşla iki kuş vurmuş oldu. Hem Devlet Başkanı Putin rehine kurtarıcı ve barış meleği rolüne bürünebilecek hem de Ukrayna'nın doğusundaki şiddeti artan çatışmaların doğurduğu kaostan tek başına Rusya kârlı çıkacak. Batı'nın nüfuzu altındaki geçici Ukrayna yönetiminin tutuma anlam vermek de zor. Ukrayna ordusu, terörle mücadele operasyonu adını verdiği harekatın dozunu arttırdı. Buna anlam verebilene aşk olsun.”

Augsburger Allgemeine gazetesi, Almanya'nın Ukrayna'ya askeri gözlemci göndermesini eleştiriyor:

“Şartlar değiştiği halde Alman ve diğer milletlerin askerlerinden oluşan AGİT gözlemci heyetinin Ukrayna'nın doğusundaki Slavyansk'a gönderilmesi tam anlamıyla ahmaklıktı. Almanya Savunma Bakanı neden böyle bir karar alındığının hesabını vermek ve sonuçlarlına da katlanmak zorunda. Almanya'nın bundan böyle benzeri görevlere katılması mümkün değildir. Ne yazık ki, Savunma Bakanı bunu açıkça vurgulamayı ihmal etmiştir."

Nürnberger Nachrichten gazetesi de Ukrayna'ya neden askeri gözlemci gönderme ihtiyacının hissedildiğini soruyor:

“Doğu Ukrayna'ya sivil kıyafetli asker göndermenin siyasi bir hata olup olmadığını sorma zamanı gelmiştir. Tabii ki bunun resmi AGİT gözlemci heyetinin çalışmalarını tamamlayıcı bir görev olduğu izlenimi yaratılmaya çalışıldı. Ama bu gerekçeyi göstermek gerçeği sulandırmaktır. NATO'nun Ukrayna krizine karışmadığı iddiası bu gibi eylemlerle olmaktan çıkmaktadır. Propaganda savaşında lüzumu olmadığı halde Putin'e başarı kazandırılmıştır, o kadar.”