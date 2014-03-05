05.03.2013 - Avrupa basınından özetler



Fransız Le Figaro, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’ya olası bir askeri müdaheleye ilişkin açıklamalarını yorum sütununa taşımış:

“Tarih bir kez daha uluslararası hukuk ile karşı karşıya geldi. İki farklı meşruiyet durumu öne çıkarılıyor ve bunlar karşı karşıya getiriliyor. Vladimir Putin, Kırım’da ve Ukrayna’nın bazı bölgelerinde Rus kültürünün ve Rus dilinin öteden beri var olduğunu söylüyor. Batılı ülkeler ise ülkelerin toprak bütünlüğü prensibine ve BM Sözleşmesi’ne dikkat çekiyor. Kendimizi kandırmayalım… Moskova yumuşak bir işgal girişimiyle Kırım’ı çoktan ele geçirdi bile. Bu açıdan bakıldığında Rusya Devlet Başkanı Putin’in Kiev’deki Bağımsızlık Meydanı’nda kaybettiği yüzünü kurtardığı söylenebilir. Kırım bundan böyle Moskova’ya biraz daha bağımlı olacak. Ya büyük ölçüde Rusya’nın etkisi altında özerk bir bölge olarak Ukrayna topraklarında kalmaya devam edecek veya da tam olarak Moskova’nın kontrolüne girecek.”

Avusturya gazetesi Die Presse ise Kırım’da krizden çıkış yolunun ne olduğunu şöyle irdeliyor:

“Kırım krizinin çözümü nasıl olabilir? Bir olasılık şu: Geçici Ukrayna hükümeti Rusların Kırım’daki haklarını korumayı taahhüt eder ve bunun karşılığında da yarımadanın özerklik statüsünü garanti altına alır. Başka bir çözüm yolu ise bağımsızlık konusunda halk oylamasına gitmektir. Ancak her iki tarafın da bu çözüme rıza göstermesi ve bunun ileri yıllarda, örneğin önümüzdeki 10 yıl içerisinde, yapılması şartıyla… Bunun olması için ise Putin’in şu ana kadar tanımamakta ısrar ettiği Kiev’deki yeni iktidar temsilcileriyle masaya oturması gerekir.”

İtalyan La Stampa, Ukrayna krizinde gündeme gelmesi olası yaptırımlar konusuna değiniyor:

“Avrupa ile ABD'nin elinde Rusya'yı dize getirecek bazı imkânlar var. AB daha önce Ukrayna'nın iktidardan uzaklaştırılan devlet başkanı Viktor Yanukoviç'le bağlantılı 17 Ukraynalı politikacı hakkında kişiye özel yaptırım önlemlerini gündemine almıştı. Bunun aynısı şimdi Yanukoviç'in Rus müttefikleri için de uygulanabilir. Bu, ilk kez yapılan ve etkili bir önlem olur. Moskova'nın ekonomisi artık uluslararası finans dünyasına iyiden iyiye dâhil olmuş durumda. Bu yüzden Rus ekonomisinin küresel banka sistemine girişine 'hayır' denilmesi, onu büyük ölçüde bloke eder. Bu da Rusya'daki oligarklar, dış ülkelerde sermayeleri olduğu söylenen zengin işadamları ve Putin için kabul edilmesi mümkün olmayan bir önlem olurdu.”

İngiliz Independent'den seçtiğimiz yorum ise Kırım krizi kapsamında Rusya’nın Ortadoğu’daki konumunu, İsrailliler ile Filistinliler arasındaki barış görüşmeleri açısından şöyle değerlendiriyor:

“Ortadoğu’da barışın ve Rusya’nın Kırım’ı işgalinin birbiriyle çok sıkı ilişkisi var. Rusya’nın Batı ile olası bir anlaşmazlığa düşmesi, Moskova'nın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı daha da güçlü bir biçimde desteklemesine, ayrıca İran'ın nükleer programına ilişkin uzun vadeli çözümleri daha güçlü bir biçimde engellemesine yol açabilir. Bu tür gelişmeler ise İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'yu Filistinliler ile iki devletli bir çözüme daha yaklaştırıcı bir etki yapmaz. Ortadoğu'ya ilişkin çabalarında başarı sağlayamasa da Amerikan Dışişleri Bakanı John Kerry'e yine de şans dilemek gerekiyor.”