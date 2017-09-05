05 Eylül Salı Spor Gündemi

BEŞİKTAŞ
Siyah-Beyazlı ekip Karabükspor maçının hazırlıklarına 11.00 ve 18.00\'de yapacağı çift idmanla devam edecek.
GALATASARAY
Sarı-kırmızılılar, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
14.00 Kadın Basketbol Basın Lansmanı
FENERBAHÇE
Sarı-Lacivertli ekip, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını yapacağı çalışmayla sürdürecek.
YELKEN\'DE BALKAN ŞAMPİYONASI TEKİRDAĞ\'DA BAŞLIYOR
Türkiye Yelken Federasyonu\'nun ev sahipliğinde düzenlenecek 50. Balkan Yelken Şampiyonası, 5-10 Eylül tarihleri arasında Tekirdağ\'da gerçekleştirilecek.
DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ
21.45 TÜRKİYE -Hırvatistan [I GRUBU] -
I GRUBU
21.45 İzlanda-Ukrayna
21.45 Kosova-Finlandiya
D GRUBU
21.45 Avusturya-Gürcistan
21.45 Moldova-Galler
21.45 İrlanda Cum.-Sırbistan
G GRUBU
21.45 Makedonya-Arnavutluk
21.45 İtalya-İsrail
21.45 Liechtenstein-İspanya
AVRUPA BASKETBOL ŞAMPİYONASI DEVAM EDİYOR
21.00 Türk Milli Takımı, D Grubu mücadelesinde Belçika ile karşılaşacak.
A GRUBU
13:45 İzlanda - Slovenya
16:30 Polonya - Fransa
20:00 Yunanistan - Finlandiya
B GRUBU
15:45 Ukrayna - Litvanya
18:30 İtalya - Almanya
21:30 İsrail - Gürcistan
C GRUBU
15:00 Çek Cumhuriyeti - Karadağ
17:45 Hırvatistan - İspanya
20:30 Romanya - Macaristan
D GRUBU
14:15 Rusya - Letonya
17:00 Büyük Britanya - Sırbistan
21:00 TÜRKİYE - Belçika
D GRUBU
21:45 Avusturya - Gürcistan
21:45 Moldova - Galler
21:45 İrlanda Cumhuriyeti - Sırbistan
G GRUBU
21:45 Makedonya - Arnavutluk
21:45 İtalya - İsrail
21:45 Liechtenstein - İspanya
I GRUBU
21:45 İzlanda - Ukrayna
21:45 Kosova - Finlandiya