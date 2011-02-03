İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ İSTANBUL (A.A) - 03.02.2011 - Kadıköy, Tuzla, Kartal ve Şile'de 5-6-7-8-9-10 ve 13 Şubatta bazı semtlere elektrik verilemeyecek. Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, Kadıköy, Bostancı, İçmeler, Kartal ve Şile İşletme Müdürlüğü hizmet alanı içinde kalan trafo merkezlerinde bakım çalışması yapılacak. Çalışma kapsamında yarın, Tuzla'da 09.00-12.00 saatleri arasında Beyoğlu Sanayi Sitesi, Alçin Alüminyum, Piroğlu Deri, Borsa, Mezbaa, Kesik Et Deposu, Orcan, Sakatat, İzmer, Kaşif Kalkavan Lisesi, Aydınlı Telekom, Akdeniz Evleri, Temyap, Gizli Bahçe, TSE, Çamlıbelde, Aydınlı Bahçeler, Menzolit, İbrahim Al ve çevresi, Selamet Denizcilik, Fi-Yapı Siteleri, Çakırağa, Kuyaş Tavuk Çiftliği, Konaşlı Mahallesi, Koplas Kereste ve Fiskobirlik'e elektrik verilemeyecek. Kadıköy'de 5 Şubat Cumartesi günü 09.00-11.00 saatleri arasında, Aman, Şahika, Küme, Merdivenköy Yolu, Aktürk ve Nesrin sokaklar, Hızırbey Caddesi Numara 229 civarına, 08.00-12.00 saatleri arasında ise Albay Faik Sözdener Caddesi ve İSKİ binasında kesinti uygulanacak. Yine Kadıköy'de, 6 Şubat Pazar günü 09.00-12.00 saatleri arasında İçerenköy Mahallesi, Doğu Blokları, PTT Malzeme Deposu, PTT Hastanesi, G-35, 36, 37, 38, 39, 40 sokaklar ve civarlarına, 13.00-16.00 saatleri arasında Fındıklı Mahallesi, Hancıoğlu Caddesi, Palmiye, Işık, Çam, Ermiş, Kayısı, Açelya, Petrol, Yalçın ve Çiçek sokaklar ile civarları, elektrik alamayacak. Tuzla İçmeler'de 7 Şubat Pazartesi günü 09.00-10.30 saatleri arasında Knorr Fabrikası ile CBS, 8 Şubat Salı 10.30-11.30 saatleri arasında Demir Sac, STFA Okulu ve Piyade Okulu Atış Alanı, Şile'de 10.00-15.00 saatleri arasında, Ayvalık, Defne ve Ercandere caddelerinin bir bölümü, Pirireis ile Zümrüt sokaklar ve çevresine elektrik verilemeyecek. Şile'de, 8 Şubat Salı günü, 09.00-16.00 saatleri arasında Kumbaba Caddesinin bir bölümü, Turan Aziz Beler, Potderesi, İpekçiçeği, Kocakoru, Palmiye, Kartopu ile Bayrak Caddeleri ve bağlı sokaklar, Kumbaba Caddesinin girişi ile Ahmetli Işıklar Arası ve Üsküdar Caddesi, 9 Şubat Çarşamba günü 10.00-15.00 saatleri arasında Vasiyet Tepesi, Kumbaba Caddesi, Üsküdar Caddesi güzergahı ve bağlı sokaklar, Çayırlar Caddesi'nin bir bölümü, Yeniköy Deresi Caddesi, İmrendere Caddesinin bir bölümü, Kordonboyu Caddesi, Kamplar Mevkisi, Vasiyet Tepesi Mevkisi ve bu caddelere bağlı sokaklar, 10 Şubat Perşembe günü ise 10.00-16.00 saatleri arasında İmrendere Caddesi ve bağlı sokaklar, Nehir, Doğanbay ve Dörtlü Yonca Sitesi, Light House Evleri, İmrendere, Karamandere, Ovacık Köyleri, İSKİ Şile Arıtma Tesisleri ve Varollar Balıkçılık elektrik alamayacak. Kartal'da 13 Şubat Pazar günü 09.00-12.00 saatleri arasında Kartal Petrol İş Mahallesi, Emniyet Lojmanları, Tekel, Hatboyu, Üsküdar ve Bağdat Caddeleri ve Umut Hastanesi, Maltepe'de 13.00-16.00 saatleri Cevizli Mahallesi, Güven Sokak, Sanayi Caddesi, Elazığ İş Merkezi, Güven İş merkezi, Hızırali Sokak, Satırlar Alüminyum, Cevher Çelik, Çalış Mermer, Çelik Mermer ve Enka Cıvata'ya elektrik verilemeyecek.