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Kültür-Sanat

007'nin yeni macerası “su savaşları"

Beyazperdenin ünlü ajanı James Bond’un 22. macerası "Quantum of Solace" 7 Kasım'da vizyona girecek.

08 Temmuz 2008 03:00

Warner Bros Türkiye’den alınan bilgiye göre, sinema tarihinin en uzun soluklu serisini Marc Forster yönetti. Michael Wilson ve Barbara Broccoli’nin yapımcısı olduğu "Quantum of Solace"ın senaryosunu Neal Purvis, Robert Wade ve Paul Haggis kaleme aldı. Oyuncu Daniel Craig, Ian Fleming’in ünlü karakteri "007 James Bond" rolünü bir kez daha üstlendi.

Filmde, Fleming’in yanı sıra Judi Dench, Mathieu Amalric, Jeffrey Wright, Olga Kurylenko, Giancarlo Giannini, Tim Pigott-Smith, Jesper Christensen, Gemma Arterton, Neil Jackson ve Stana Katic rol aldı.

Son filminde James Bond, sevgilisinin intikamını almaya çalışırken bir yandan da Güney Amerika’da bir ülkenin su kaynaklarını eline geçirmeye çalışan gizli bir örgütün planlarını boşa çıkartma peşinde.

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