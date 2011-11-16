007 James Bond çetesi





T24- ABD’nin New York ve New Jersey eyaletlerindeki varlıklı muhitlerde 2009’dan bu yana işlenen 40 soygunun arkasından ‘James Bond çetesi’ çıktı!





Milliyet'in haberine göre, Girdikleri evlerden sadece iki dakikada 100 bin dolar değerinde nakit ve mücevher çalabilen çetenin suç aleti olarak kullandığı arabaları James Bond filmlerinde görünen teknolojilerle donattığı belirlendi.





Çeteye ait BMW marka bir arabadaki seri numaranın, polisi atlatacak şekilde düzenlendiği, arabanın içindeki bölümlerin çalınan eşyaları saklamak için otomatik olarak açılıp kapanması gibi özellikler dedektifleri hayrete düşürdü.