0 faiz, 10 taksitle 2. el oto

Konya'da bir otomobil bayisi, yeni otomobil satın alan kişilerden gelen takas ikinci el otomobilleri kredi kartına vade farksız ve sıfır faizle 10 taksitle satarak eritmeye çalışıyor.



Konya'da faaliyet gösteren Koyuncu Otomotiv Satış Müdürü Atıf Dikici, sıfır otomobillerde başlayan özel tüketim vergisi (ÖTV) indirimi nedeniyle, showroomlarını günde yaklaşık 200 kişinin ziyaret ettiğini söyledi.



Yoğun talep nedeniyle ellerinde araç stoklarının bittiğini, artık bir ay sonrasına "ileri teslim" şeklinde satış yapmaya başladıklarını anlatan Dikici, "Talepte bulunan müşterilerimizden 1000 lira peşinat alıyoruz. Otomobili ise bir ay sonrasına teslim etmek üzere satışı gerçekleştiriyoruz. Şu ana kadar 'ileri teslim' olarak yaklaşık 40 otomobil sattık" dedi.



Dikici, 3 ay olarak belirlenen ÖTV indirim süresinin, otomotiv sektörünün elinde bulunan stokları eritmeye yetip yetmeyeceği konusunda şimdiden bir şey söylemenin zor olduğunu dile getirdi.



ÖTV indirimiyle sıfır otomobillerin çok cazip hale gelmesi nedeniyle 2. el otomobil fiyatlarının dile vurduğunu anlatan Dikici, şunları kaydetti:



"ÖTV indiriminden yararlanarak uygun fiyata yeni otomobil satın almak isteyen pek çok kişi, eski otomobilini takas yoluyla bize satıyor. Bize takas olarak gelen bu ikinci el otomobilleri bir an önce elimizden çıkarıp nakite dönüştürmemiz gerekiyor. Ancak ikinci el otomobilde yaprak kımıldamadığı için biz de bayi olarak yeni bir satış sistemi geliştirdik. Yeni otomobil satın alan kişilerden gelen takas ikinci el otomobilleri, kredi kartına vade farksız ve sıfır faizle 10 taksitle satarak eritmeye çalışıyor. Bir hafta önce başlattığımız kredi kartıyla ikinci el otomobil satma uygulamamız da yoğun ilgi görüyor."



Dikici, kredi kartıyla satış uygulamasını başlatarak, takas yoluyla kendilerine gelen ikinci el otomobilleri aylarca ellerinde boşa bekletmek derdinden kurtulduklarını sözlerine ekledi.

