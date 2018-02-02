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Sağlık

 // Yeniden //  Dünya Kanser Günü'nde hastalara moral ziyareti 

İstanbul DHA  Beylikdüzü Belediyesi Dünya Kanser Günü’nde farkındalık oluşturmak amacıyla anlamlı bir etkinlik düzenledi

02 Şubat 2018 22:05

İstanbul DHA 
Beylikdüzü Belediyesi Dünya Kanser Günü’nde farkındalık oluşturmak amacıyla anlamlı bir etkinlik düzenledi. Onkoloji bölümünde kanser tedavisi gören hastalara moral ziyaretinde bulunan belediye yönetimi, tüm katılımcılarla birlikte ellerindeki pembe balonları gökyüzüne uçurdu. Dünya Kanser Günü sebebiyle Medicana International Hospital ile işbirliği yapan Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü bir etkinlik gerçekleştirdi. Programda Medicana International Hospital Başhekimi ve Genel Müdürü Dr. Rüya Şişman, Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Füsun Tokatlı, Nükleer Tıp Uzmanı Prof. Dr. Meryem Kaya, Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Ali Osman Kaya, Genel Cerrah Doç. Dr. Gökhan Çipe konuşmacı olarak yer aldı. Kanserde erken tanının hayat kurtardığı söyleyen Onkoloji Uzmanı Dr. Kaya ile düzenli yapılan kontrol ve muayenelerin büyük önem taşıdığını belirten Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Tokatlı, kadın ve erkeklerde en sık karşılaşılan kanser türleri hakkında bilgi verdi. 


11 YAŞINDAKİ KANSER HASTASININ HAYALİ GERÇEKLEŞTİ
Beylikdüzü Kaymakamı Mehmet Okur ise kansere karşı farkındalık oluşturmak adına burada olduklarını ve tüm vatandaşların kendi sağlıkları konusunda sorumlu hareket etmeleri gereğine vurgu yaptı. Beylikdüzü Belediyesi 1. Başkan Vekili Ömer Şatır ise değerli bir günde buluştuklarını ifade etti. Geçtiğimiz yıllarda Beylikdüzü’nde yaşayan 11 yaşındaki Büşra Virdil’in lösemiden hayatını kaybettiğini kaydeden Şatır, onun adının Yakuplu Mahallesi’nde bir sağlık kabininde yaşadığını ve hayali olan kitabının basıldığını söyledi.
Medicana Onkoloji bölümünde tedavi gören hastaları ziyaret ederek onlara moral veren Kaymakam Okur, Başkan Vekili Şatır, Belediye Meclis Üyeleri, Sağlık İşleri Müdürü Ali Onur Baştuğ  ve hastane yönetimi hastalara hediye takdim etti. Medicana önünde bir araya gelen belediye ve hastane yönetimi ile tüm katılımcılar, ellerindeki pembe balonları gökyüzüne bıraktı.


 

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