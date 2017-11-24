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  (yeniden) DAVUTOĞLU "ŞERİF MARDİN" SEMPOZYUMUNDA KONUŞTU

Haber-Kamera: Hakan KAYA - Harun UYANIK/İSTANBUL,(DHA) Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, geçen yıl hayatını kaybeden akademisyen Prof

24 Kasım 2017 18:26

Haber-Kamera: Hakan KAYA - Harun UYANIK/İSTANBUL,(DHA)
Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, geçen yıl hayatını kaybeden akademisyen Prof. Dr. Şerif Mardin anısına İstanbul\'daki özel bir üniversitede düzenlenen sempozyuma katıldı.
Sempozyumda konuşan Ahmet Davutoğlu, \"Bütün öğretmenlerin öğretmenler gününü kutluyorum. Bir talebesi olarak da böyle bir günde Şerif Mardin hocam hakkında konuşmak bir bakıma benim içinde çok güzel bir tevafuk oldu. Hocam Şerif Mardin de bu vesiyelle de sadece bizim nesile  yaptığı katkılar dolayısıyla değil Türk düşünce hayatına yaptığı katkılar dolayısıyla bir kez daha rahmetle anıyorum.Ve inşallah önümüzdeki dönemde hoca talebe ilişkisi bağlamında güzel örneklerin bundan sonrada devam edeceğine olan  inancımı bir kez daha teyit etmek istiyorum\" dedi.

Görüntü Dökümü:
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-Davutoğlu\'nun konuşması
-Sempozyumdan genel ve detaylar

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