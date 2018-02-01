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- ÜSKÜDAR'DA OTOBÜS DURAĞA GİRDİ : 3 ÖLÜ , 5 YARALI (5)

* İstanbul Özel Halk Otobüsü Şirketleri, "Kazaya neden olan otobüs dün hizmete başlamış yeni nesil bir araçtır" Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Enver ALAS - İSTANBUL DHA Üsküdar'da özel halk otobüsünün durağa girmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirle

01 Şubat 2018 14:28

* İstanbul Özel Halk Otobüsü Şirketleri,

\"Kazaya neden olan otobüs dün hizmete başlamış yeni nesil bir araçtır\"

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Enver ALAS - İSTANBUL DHA
Üsküdar\'da özel halk otobüsünün durağa girmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemeler göre 3 kişi öldü,5 kişi de yaralandı.
Olay saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre, Üsküdar Dr. Eyüp Aksoy Caddesi\'nde ilerleyen özel halk otobüsü, durağa yanaşan İETT otobüsünün önüne geçmek istedi. Bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Selim Karakaya,  önce İETT otobüsüne çarptı. Otobüs daha sonra  kaldırıma çıkarak durakta bekleyenleri ezdi. Feci kazada ilk belirlemelere göre Mustafa Erdoğan, Aygül Erdoğan ve  Perihan Çelik öldü. Kazada 5 kişi de yaralandı.

\"OTOBÜS DÜN HİZMETE BAŞLADI\"
Kazayla ilgili İstanbul Özel Halk Otobüsü Şirketleri\'nden yazılı açıklama yapıldı. 
Açıklamada şöyle denildi:
\"Şirketimize bağlı olup, 13 numaralı Ataşehir-Kadıköy hattında çalışmakta olan 34 VN 7071 plaka numaralı Özel Halk Otobüsü, bugün sabah saatlerinde Haydarpaşa Numune Hastanesinin arkasındaki Dr. Eyüp AKSOY caddesi üzerinde , henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak durağa dalmıştır. Meydana gelen elim kaza da 3 vatandaşımız hayatını kaybederken birçok vatandaşımızda yaralanmıştır. Kaza sonrasında olay yerine intikal eden görevlilerimiz tarafından olay takibe alınmış olup, kaza nedeni araştırılmaktadır. Kazaya neden olan otobüs dün itibariyle hizmete başlamış yeni nesil bir araçtır\" 

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
-Kazaya karışan otobüsler
-Yerdeki cesetler
-Görgü tanıklarının anlatımı
-Olay yerindeki inceleme
-Detaylar


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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