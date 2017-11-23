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- ÜNİVERSİTELİLERDEN NATO'YA HAYIR EYLEMİ

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN - Ramazan EĞRİ-İSTANBUL-DHA Marmara Üniversitesi öğrencileri NATO'nun skandal tatbikatini protesto etti

23 Kasım 2017 18:37

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN - Ramazan EĞRİ-İSTANBUL-DHA
Marmara Üniversitesi öğrencileri NATO\'nun skandal tatbikatini protesto etti. 
Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi\'nde toplanan yaklaşık 200 kişilik grup, dev Türk bayrağı açarak yürüyüş düzenlendi. \"NATO\'ya Hayır, Tam Bağımsız Türkiye“ yazılı pankart açan grup, sloganlar da attı. Grup yürüyüşün ardından bir basın açıklaması yaptı.
Grup adına basın açıklamasını okuyan Özgür Bursalı, “Türkiye bağımsızlığı ve bütünlüğü için ne zaman bir adım atsa karşısında ABD ve NATO\'yu bulmaktadır. Bu iş kişi meselesi değil vatan meselesidir. Türkiye\'nin tüm kesimleri tek yürek olarak bu duruma karşı durmaktadır. Bizlerde okuldaki tüm görüşten arkadaşlarımızla siyasi ayrılıkları bir kenara bırakarak Türkiye\'nin milli sorununda tek yumruk olarak bir araya geldik\" dedi. Grup basın açıklamasının ardından sloganlar atarak dağıldı.

Görüntü Dökümü:
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-Grubun görüntüsü
-Fakülte içinde yürüyüşten görüntü
-Açılan Türk bayrağı
-Pankart ve dövizlerden görüntü
-Slogan atmaları
-Basın açıklaması
-Genel ve detay görüntüler
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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