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  ÜMRANİYE'DE TELEFON BAYİSİNDE SOYGUN

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA Ümraniye'de bir telefon bayisine gelen yüzleri maskeli 4 kişi,  camını kırarak girdikleri işyerinden  telefon ve tabletleri çalarak kaçtı

17 Kasım 2017 14:14

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA
Ümraniye\'de bir telefon bayisine gelen yüzleri maskeli 4 kişi,  camını kırarak girdikleri işyerinden  telefon ve tabletleri çalarak kaçtı.
Olay, Atatürk Mahallesi\'ndeki telefon bayisinde saat 05.30 sıralarında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre bir otomobille gelen şapkalı ve yüzleri maskeli 4 kişi , cep telefonu bayisinin camlarını kırdıktan sonra içeriden cep telefonu ve tabletleri alarak geldikleri otomobil ile kayıplara karıştı. İşyerinin  alarmının çalması üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi. Olay yerine gelen polis ekipleri, işyerinin çevresinde ve içerisinde delil araştırması yaparken hırsızlık sonrası ne kadar ürün çalındığını tespit etmek yaklaşık bir saat inceleme yapıldı. İşyerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri de inceleyen polis hırsızları arıyor.

Görüntü Dökümü:
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-İşyerinin kırık camları
-Polis ekipleri güvenlik şeridi çekmesi
-Olay inceleme ekipleri 
-Cadde bulunan mobese kamerası
-İçeride bulunan telefon ve tabletler
-Genel ve detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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