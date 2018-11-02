- ÜMRANİYE'DE 2 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ GÖÇÜK İLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Ümraniye metro inşaat sahasının da bulunduğu caddede meydana gelen ve 2 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan olaya ilişkin soruşturma başlattı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı\'ndan yapılan yazılı açıklama ile Ümraniye\'de meydana gelen ve 2 kişinin ölümüne neden olan göçükle ilişkin soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Açıklamada göçüğün dün saat 23.30 civarında meydana geldiği belirtildi. Göçük altında kalan kişilerin Günay Halat ve Mehmet Altun isimli özel güvenlik görevlileri olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, bölgede AFAD, AKUT ve itfaiye görevlilerince yapılan çalışmalar sonucu saat 08.30 civarında Mehmet Altun\'un cesedine ulaşıldığı, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde yapılan adli muayene sonucu ölüm sebebi belirlenemediğinden cesedin İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı\'na gönderildiği belirtildi.

SORUMLULARIN TESPİTİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Günay Halat\'ın cesedinin ise saat 14.30 sıralarında çıkarıldığı belirtilen açıklamada, \"Cumhuriyet Başsavcılığımızca ilgili kolluk birimlerine olay yerinde kapsamlı inceleme yapılması, inşaatın sahibi, teknik sorumlusu, personelden sorumlu görevliler ile ilgili diğer kişilerin kimliklerinin tespiti ve savunmalarının alınması, tanık beyanlarına başvurulması ve olay anına ait kamera görüntülerinin temin edilip incelenmesi yönünden talimat verildi\" denildi