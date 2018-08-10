  TUZLA PİYADE OKULU'NUN İÇİNDEKİ AĞAÇLIK ALANDA YANGIN (2)

* Mühimmat patlama riskine karşı itfaiye havadan destek istedi
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İSTANBUL DHA
Tuzla Piyade Okulu\'nda makilik alanda yangın çıktı.
Tuzla Piyade Okulu Komutanlığı\'nda saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Makilik alanda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Mühimmat patlama riskine karşı itfaiye müdahale edemedi. Yangına müdahale için helikopter desteği istendi. Helikopter desteğiyle yangın yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı.
Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
-İftaiyenin görüntüsü
-Helikopterli müdahale
-Detaylar
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