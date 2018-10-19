- TÜRKİYE'DEKİ SURİYELİ SAYISI BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE 33 BİN 435 KİŞİ ARTTI

Haber: Gökhan ÇELİK/ İSTANBUL (DHA) İÇİŞLERİ Bakanlığı Göç İdaresi Müdürlüğü ve Mülteciler Derneği, Türkiye\'de bulunan Suriyelilerin son sayısını açıkladı.

Açıklanan son verilere göre, Türkiye\'ye gelen Suriyeli sayısı, bir önceki aya göre 33 bin 435 kişi artarak 3 milyon 585 bin 738 oldu. Bu sayının 1 milyon 945 bin 951\'i erkeklerden, 1 milyon 639 bin 787\'si ise kadınlardan oluşuyor. Erkeklerin sayısı geçen aya göre 19 bin 884 kişi, kadınların sayısı ise geçen aya göre 15 bin 551 kişi arttı.

Göç İdaresi tarafından geçici barınma merkezlerinde kalan Suriyelilerin sayısı da 177 bin 376 olarak paylaşıldı. Bu sayı 2017 Aralık ayı sonunda 228 bin 251 kişiydi. Şehirlerde yaşayan Suriyeli sayısı ise yılbaşından bu yana 212 bin 376 kişi artarak 3 milyon 408 bin 362 kişi oldu. Göç İdaresi 2018 yılı içerisinde 158 bin 952 yeni Suriyelinin kaydını gerçekleştirdi.

Suriyelilerin yerli nüfusa oranla en yoğun yaşadığı il yüzde 92,23 ile Kilis. Kilis\'te kayıtlı olan mülteci sayısı bir önceki aya göre 4 bin 262 kişi azaldı. Kilis\'te kayıtlı Suriyelilerin sayısı, Türk vatandaşlarının sayısından 10 bin 588 kişi daha az. İstanbul\'daki Suriyeli sayısı ise bir önceki aya göre 3 bin 203 kişi azaldı. İstanbul\'a yeni Suriyeli kaydı alınmıyor. Suriyelilerin Türk nüfusuna oranla yoğunluğunun en az olduğu şehirler ise yüzde 0,03 oran ile Artvin ve Giresun. Türkiye\'de hiç Suriyelinin olmadığı şehir bulunmuyor.

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