- TARİHİ AÇILIŞ ÖNCESİ YENİ HAVALİMANINDA SON HAZIRLIKLAR

- Yeni havalimanı girişinde \"İstanbul Havalimanı\" tabelası dikkat çekti

Haber: Gülseli KENARLI - İbrahim Yıldız - Kamera: Güven USTA- İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA

İstanbul Yeni Havalimanı\'nın ilk fazı, bugün düzenlenecek törenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak. Açılış töreni ve ardından \"29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu\" da burada gerçekleştirilecek.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Dünyanın en büyük havalimanı unvanına sahip İstanbul Yeni Havalimanı\'nın açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek. Açılışa konuk cumhurbaşkanlarının yanı sıra, sanatçılar ve çok sayıda davetli katılacak. Açılış töreni öncesinde havalimanı çevresinde ve içerisinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Açılışa katılacak olanlar havalimanı dışında kurulan arama noktalarında geçerek servislerle tören alanına taşınıyor. Yeni havalimanı girişinde \"İstanbul Havalimanı\" tabelası dikkat çekti.

DIŞ HATLAR KATINDA TÖREN

Açılış töreni ve ardından gerçekleştirilecek \"29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu\" havalimanın dış hatlar giden yolcu katında yapılacak. Tören için içeriye dev sahne kurulurken, basın mensupları için basın tribünü yapıldı.

Görüntü Dökümü:

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- Havalimanı yolundaki güvenlik önlemleri

- Havalimanın giriş kapısı

- Güvenlik önlemlerinden görüntüler

- Tabelalardan görüntüler

- Havalimanı terminalinden görüntüler

- Detaylar

