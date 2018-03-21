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-  TAKSİM'DE ÇİÇEKÇİLERİN TAŞINMASI İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI 

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA) İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin Taksim Meydanı düzenlemesi kapsamında, 2017'nin Mayıs ayında tarihi Maksem'in önüne yerleştirilen camekandan olaşan 9 çiçek satış kabininin yeni yerlerine taşınması için sök

21 Mart 2018 17:28

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)\'nin Taksim Meydanı düzenlemesi kapsamında, 2017\'nin Mayıs ayında tarihi Maksem\'in önüne yerleştirilen camekandan olaşan 9 çiçek satış kabininin yeni yerlerine taşınması için söküm işlemlerine başlandı.
İşçiler çalışmalara çiçek satış kabinlerinin çatı kısmından başladı. Çiçek satış kabinleri, Taksim Meydanı\'nın Tarlabaşı Bulvarı girişine konulacak.  Söküm çalışmalarının yaklaşık 15 gün süreceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:
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-Çiçekçilerin taşınacağı satış bölümlerinden görüntü
-İşçilerin söküm çalışmaları
-İşçilerin söktükleri parçaları taşıması
-Genel ve detaylar


 

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