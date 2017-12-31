- TAKSİM MEYDANI VE İSTİKLAL CADDESİ'NDE YENİ YIL HAREKETLİLİĞİ -2

Haber-Kamera: Harun UYANIK - Ali Kerem BENGİ - İstanbul DHA

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi\'nde yeni yıl hareketliliği yaşanıyor.

Taksim\'de yılbaşı kutlaması yapılmamasına rağmen meydanda ve İstiklal Caddesi\'ndeki hareketlilik dikkat çekti. Yeni yıla Taksim’de girmek isteyenler, İstiklal Caddesi’ne adeta akın etti. Kalabalık nedeniyle insanlar İstiklal Caddesi’nde ilerlemekte güçlük yaşıyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ise herhangi olaya karşı denetimlerini sürdürüyor.

Görüntü Dökümü:

---------------

-Meydandaki hareketlilik

-İstiklal Caddesi\'ndeki hareketlilik

-İstiklal Caddesi\'nde yoğunluk