- SEMİHA YILDIRIM: ÇOCUKLARIMIZIN EĞİTİMİYLE VE HAYATIYLA TEMELDEN ALAKADAR OLMALIYIZ

Haber-Kamera: İstanbul DHA

Başbakan Yıldırım\'ın eşi Semiha Yıldırım İstanbul\'da katıldığı bir programda, \"15 Temmuz darbe girişimi ve günümüzün vebası olan terör illeti gösteriyor ki; çocuklarımızın eğitimiyle ve hayatıyla temelden alakadar olmalıyız\" diye konuştu.

Türk Kızılayı İstanbul Şubesi Kadın Kolları tarafından dün \"Kızılay Annesi Projesi\" toplantısı düzenlendi. Toplantıya Başbakan Binali Yıldırım\'ın eşi Semiha Yıldırım ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu da katıldı. Programda konuşan Semiha Yıldırım, Mısır\'daki terör saldırısını kınayarak, \"Terörün kaybedeni insanlıktır; ama insanlığın, merhametin ve barışın kazanması için gösterilen çabaların tüm bu karanlıklara galip geleceğine inanıyorum\" dedi.

\"GÖNÜLLÜ KADINLARIMIZIN ESERİDİR\"

\"Kızılay Annesi Projesi, bu topraklara sevdalı, vefakar kadınlarımızın tertemiz vicdanlarından doğmuştur\" diyen Yıldırım, \"Kızılay Kadın Kollarımız, bu konuda bir inisiyatif almış ve bu anlamlı girişimi ikinci yılına taşımıştır. Bu proje, bu ülkenin çocuklarını parlak istikbalimizin garantisi olarak gören, yüksek gönüllü kadınlarımızın eseridir. Dün istiklal mücadelemizde at sırtında vatanı savunan, siperlere cephane taşıyan, hastanelerde yaraları saran kadınımız, bugün yine Türkiye\'nin bekası için önemli işler yapmaktadır\" ifadesini kullandı.

\"ÇOCUKLARIMIZ BİZİM YARINIMIZDIR\"

Anne olmanın bir çocuğun yalnızca temel hayat ihtiyaçlarını karşılamak anlamına gelmediğini aktaran Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Asıl mesele o çocuğu geleceğe hazırlamaktır. Bugün bu proje sayesinde çocuklarımıza anne olan gönüllülerimiz, sadece bir çocuğu kanatları altına almıyor, aynı zamanda o çocuğa bir gelecek sunuyor. Kızılay Anneleri, çocuklarımızın eğitim ve öğretiminde öncelik alarak, onların maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Böylece ülkemiz için de aydınlık ve mutluluk dolu bir istikbal inşa ediyorlar. Bu anlamda yapılan yardımların azına ve çoğuna bakmadan, hepinizi kıymetli bulduğumu ifade ediyorum. Bugün Kızılay Annesi olduğunuz evlatlarımız, geleceğimizdir. Yarının öğretmenleri, mühendisleri, doktorları, sanatçıları, devlet adamları... Geleceğin bilgisi, teknoloji değişimi ve dönüşümü, onların elinde yükselecektir. Bundan dolayı sizlerin yüklendiği bu misyon son derece mukaddestir. Bu projeyle yalnızca eğitime-öğretime muhtaç çocuklarımızın maddi ve manevi ihtiyaçlarını gidermiyorsunuz, her şeyden önemlisi, bu yavrularımıza kendi hayallerini gerçeğe dönüştürme imkanı sunuyorsunuz. \'Çocuklar bizim yarınımız.\' diyorsak, yarınımızı erteleme gibi bir lüksümüz yoktur.\"

\"OKUYABİLEN NESİLLER YETİŞTİRMELİYİZ\"

\"15 Temmuz darbe girişimi ve günümüzün vebası olan terör illeti gösteriyor ki; çocuklarımızın eğitimiyle ve hayatıyla temelden alakadar olmalıyız\" diyen Semiha Yıldırım, \"Çocuklarımızın art niyetli çıkar grupları tarafından suistimal edilmesine engel olarak, milli ve manevi değerlerine bağlı aynı zamanda dünyayı görebilen, okuyabilen nesiller yetiştirmeliyiz. Bu anlamda Kızılay Anneleri, yardımcı oldukları çocuklarımızın annelerine de yoldaşlık edip, meşakkatlerini bölüşmektedirler. Daha fazla hanımefendinin, Kızılay Annesi olmak için gönüllü olacağına yürekten inanıyorum. Çünkü Kızılay Annesi olmak, altından bir kalp taşımaktır. Kızılay Annesi olmak, şu dünyadaki en güzel lütuflardan birine sahip olmak, bir çocuğun duasını alabilmek demektir. Biz de diyoruz ki gelin Kızılay Annesi olun. Kızılay Anneleri, bu memleketin çocuklarıyla geleceğin Türkiye\'sine hazır olmalıdırlar\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Semiha Yıldırım\'ın konuşması

-Toplantıya katılanlar

-Genel ve detaylar