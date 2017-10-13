- PENDİK'TE  SİLAHLI SALDIRI : 1 KIZ ÖĞRENCİ HAYATINI KAYBETTİ  (5)

Haber-Kamera: Uğur AYAZSIN / İSTANBUL DHA

Pendik\'te silahlı saldırıda 1 kız öğrenci hayatını kaybetti, yanındaki 2 erkek öğrenci ise yaralandı.

Olay saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Pendik Güzelyalı Tren İstasyonu yakınında bir kişi, 1\'i kız 3 öğrencinin üzerine ateş açtı. Saldırıda kız öğrenci hayatını kaybetti. Diğer 2 kişi öğrenci ise yaralandı. Öğrenci olmadığı belirtilen saldırgan, polisten kaçarken yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki bir okula girerek saklandı. Burada bileklerini keserek intihar girişiminde bulunan saldırgan gözaltına alındı.Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Yerdeki ceset

-İncelemeler

-Okulun görüntüleri

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