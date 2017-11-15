- (ÖZEL)- KAR MASKESİYLE SİLAHLA GELDİLER; KAPISINI TEKMEYLE KIRDIKLARI İŞYERİNİ BÖYLE SOYDULAR

Haber: Ersan SAN / İstanbul DHA

Esenyurt\'ta, kar maskeli silahlı hırsızlar bir dakika içinde iş yerinden iki laptop çaldı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Esenyurt\'ta elektronik malzeme satan bir iş yerinde gece saatlerinde yaşandı. Kar maskeli, silahlı dört kişi iş yerinin kapısını tekmeleyip kırarak içeri girdi. Hırsızlar yaklaşık bir dakikada iş yerinden iki laptop çalıp kayıplara karıştı. Hırsızlık anı çevredeki başka bir iş yerinin kameralarına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, dört kişinin dükkanın kapısını tekmeleyerek açmaları, bir süre içeride durduktan sonra ellerinden laptopla dışarı çıkmaları ve koşarak olay yerinden uzaklaşmaları görülüyor.

Güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alan ekipler dört kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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(GÜVENLİK KAMERASI)

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-Kar maskeli, silahlı kişilerin gelmesi

-Kapıyı kırarak dükkana girmeleri

-İçeriden ellerinde laptoplarla çıkmaları

-Hızla uzaklaşmaları



