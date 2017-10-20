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- (ÖZEL) EŞYALARINI ALMAK İÇİN ARACINA GİREN SÜRÜCÜYÜ YAKINLARI YARALI SANINCA...

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA) Sarıyer'de kaza yapan sürücü, eşyalarını almak için hasarlı aracına girdiği sırada olay yerine yakınları geldi

20 Ekim 2017 19:39

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)
Sarıyer\'de kaza yapan sürücü, eşyalarını almak için hasarlı aracına girdiği sırada olay yerine yakınları geldi. Sürücüyü yaralı sanan yakınları kısa süreli panik yaşadı.
Maslak TEM bağlantı yolunda ilerleyen Alp Duman (26) direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobil takla atarak durdu. Duman  takla atan otomobilden diğer sürücülerin yardımı ile şans eseri yara almadan çıkarıldı. Kaza nedeniyle Maslak TEM bağlantı yolunda yoğun araç trafiği oluştu. Kaza yerine gelen polis ekipleri trafik akışını kontrollü şekilde sağladı. Alp Duman özel eşyalarını almak için takla atan otomobile girdi, bu sırada kazayı haber alıp gelen yakınları Alp Duman\'ı takla atan otomobilin içinde görünce kısa süreli şok yaşadı. Duman\'ın yara almadığını öğrenen yakınları ona sarılarak teselli etti. 
Kaza yapan otomobilin çekilmesinin ardından trafik normale döndü.

Görüntü Dökümü
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-Takla atan otomobil
-Polis ekiplerinin çalışmaları
-Trafik
-Alp Duman\'ın takla atan otomobiline girmesi ve özel eşyalarını araması
-Alp Duman\'ın yakınlarının gelmesi
-Yakınlarının Alp Duman\'ı takla atan otomobilin içinde görmeleri
-Alp Duman\'ın takla atan otomobilden çıkıp yakınlarına sarılması
-Yakınının Alp Duman\'a su vermesi
-Kaza yapan otomobilin çekici ile götürülmesi
-Genel ve detay görüntüler
-Fotoğraflar

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