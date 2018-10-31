 - (ÖZEL) - SUUDİ BAŞSAVCININ GECE YARISI MİT ZİYARETİ

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Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL /İstanbul DHA Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması için Türkiye'ye gelen Suudi Arabistan Başsavcısı Suud El Muceb, saat 00

31 Ekim 2018 11:43

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL /İstanbul DHA
Suudi Arabistan Başkonsolosluğu\'nda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması için Türkiye\'ye gelen Suudi Arabistan Başsavcısı Suud El Muceb, saat 00.10 sıralarında İstanbul MİT Bölge Müdürlüğü\'ne gitti
Cemal Kaşıkçı soruşturması için iki gün önce Türkiye\'ye gelen Suudi Arabistan Başsavcısı Suud El Muceb, saat 00.10 sıralarında kaldığı otelden çıktı. Suudi Başsavcı, İstanbul MİT Bölge Müdürlüğü\'ne geçti. Bir süre burada kalan Suudi savcı tekrar kaldığı otele döndü. 

Görüntü Dökümü:
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-Araçların MİT Bölge Müdürlüğü\'ne girişi
-önceki gün çekilen takip görüntüleri
 
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