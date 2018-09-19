- KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

İstanbul DHA

Pendik\'te bir otomobil, pazar dönüşü evine giderken çocuğuyla yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. Kadının çocuğu ile okuldan dönen bir öğrenci ise otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Güvenlik kamerasına yansına kaza, dün saat 16.06\'da Kaynarca Mahallesi Bahattin Veled Caddesi üzerinde meydana geldi. Pazar dönüşü ellerinde çantalar ve yanındaki çocuğuyla yolun karşısına geçmeye çalışan Özlem S.\'ye, Nazan G.\'nin kullandığı otomobil çarptı. Kadın metrelerce havalanarak yere düştü. Kadının bir kaç adım önünde yürüyen çocuğu ile okuldan dönen bir öğrenci son anda aracın altında kalmaktan kurtuldu. Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralanan Özlem S.\'yi ambulansla Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi\'ne Kaldırdı. Hastanede tedavisi süren Özlem S.\'nin vücudunda ezikler oluştuğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazaya karışan otomobilin sürücüsü Nazan G.\'nin ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



Görüntü Dökümü:

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Güvenlik kamera görüntüleri

-Otomobilin kadına çarparak havaya uçurması

-Kadının yere düşmesi

-Çocuğun kaçması

-Çevredekilerin toplanarak yere düşen kadına yardım etmesi

-Toplananlar