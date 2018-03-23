T24 LogoT24 Logo
Gündem

 - (ÖZEL) - KADIKÖY'DE POLİS KÜREKLİ SALDIRI: 3 POLİS YARALANDI

- Saldırgan bacağından vurularak etkisiz hale getirildi Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA Kadıköy'de bir inşaatta hırsızlık ihbarına giden polis ekipleri şüpheli kişinin kürekli saldırısına uğradı

23 Mart 2018 12:51

- Saldırgan bacağından vurularak etkisiz hale getirildi

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA
Kadıköy\'de bir inşaatta hırsızlık ihbarına giden polis ekipleri şüpheli kişinin kürekli saldırısına uğradı. Polis ekiplerine saldıran kişi bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Olayda 3\'ü polis memuru 4 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay saat 07.00 sıralarında Kozyatağı Abdülezelpaşa sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta bulunan bir inşaata hırsızlık amaçlı bir kişinin girdiği ihbarını alan polis harekete geçti. İnşaatın bekçisinin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevkedildi. Polise ekipleri inşaata girerek bodrum katta saklandığı belirtilen şüpheliyi aramaya başladı.

KÜREKLE KAFASINA VURDU
Bu sırada Gürcü uyruklu olduğu öğrenilen şüpheli, polis memurlarına kürekle saldırdı. İki polis memuru başından yaralanırken şüpheli kaçmak istedi. Saldırgan yardıma gelen polis ekiplerine de saldırdı. Bir polis memuru da elinden yaraladı.

BACAĞINDAN VURULARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Yaşanan arbede sırasında saldırgan bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralı 3 polis memuru olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaralı şüpheli ise ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü

Görüntü Dökümü
-------------------
-Sokaktaki polis ve ambulanslardan görüntü
-İnşaattan görüntü
-Başından yaralı polislerden görüntü
-İnşaata giren polis memurlarından görüntü
-Elinden yaralı polis memurun görüntüsü
-Yaralının inşaata yaklaştırılan ambulansa konması
-Çevredeki vatandaşlardan görüntü
-Yaralıların hastaneye götürülmesi
-Bekçi ile röp
-Genel ve detay görüntüler
 
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SaldırganCengizDHA KadıköyPolisOlaydaOlayKozyatağı AbdülezelpaşaEdinilenPoliseKÜREKLE KAFASINA VURDU BuGürcüBirBACAĞINDAN VURULARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ YaşananYaralıGöztepe EğitimAraştırma Hastanesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24