- (ÖZEL) - GÖRENLER ÇAREYİ KAÇMAKTA BULDU... 

- İSTANBUL\'UN GÖBEĞİNDE ONLARCA KİŞİYE ALDIRMADAN BONZAİ İÇTİLER

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL İSTANBUL DHA

Taksim\'de her gün binlerce kişinin kullandığı otobüs alt geçidinde \"bonzai\" içen iki kişi kameralara yansıdı.

İstanbul\'daki bonzai dramına bir yenisi daha eklendi. Taksim Meydanı\'ndan otobüs alt geçitlerine inen yürüyen merdivenlere oturan iki kişi, herkesin gözü önünde \"bonzai\" olarak bilinen uyuşturucu madde kullandı.

İki kişiden biri yürüyen merdivenlerde oturarak uyuşturucu madde kullanırken, diğer kişi ise uyuşturucunun etkisiyle ayakta durmakta güçlük çekti. Uyuşturucu kullananların yanından geçenlar korkarak hızla uzaklaştı. Bir süre kendinden geçmiş halde bekleyen 2 kişi daha sonra zorlukla yürüyerek uzaklaştı.

Görüntü Dökümü:

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-Yürüyen merdivenlerde uyuşturucu madde kullanan kişi

-Madde kullanmış kişinin ayakta durmakta güçlük çekmesi

-Merdivenlerden inenlerin madde kullanan kişileri seyretmesi

-Şaşkın bakışlarla ilerleyenler

-Genel ve detaylar