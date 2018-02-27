 - OTOMOBİLİNİ KAMYONET GİBİ YÜKLEYEN SÜRÜCÜ KAZAYA DAVETİYE ÇIKARDI

İstanbul DHA
Sultanbeyli\'de, bagajında buzdolabı, tavanında kanepe taşıdığı otomobiliyle trafikte ilerleyen sürücü, kazaya davetiye çıkardı.
Battalgazi Mahallesi Şark Caddesi üzerinde seyir halindeki 34 ML 466 plakalı otomobil, görenleri hayrete düşürdü. Bagaj kısmında buzdolabı ve tavanında kanepe taşıyan otomobil sürücüsü, trafikte ilerleyerek kazaya davetiye çıkardı. Sultanbeyli meydanına doğru ilerleyen otomobil, daha sonra gözden kayboldu.
Görüntü Dökümü:
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-Yüklü otomobilin caddede ilerlemesi