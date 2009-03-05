39 ölümden sonra önlem geldi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, sağlıksız şartlarda işçi çalıştıran 60 kot taşlama atölyesinin kapatılacağını açıkladı.



‘’Silikozist’’ adı verilen bir hastalığa yol açan kot taşlama atölyelerinden 71’inde denetim yapıldığını açıklayan bakan, bunlardan 60’ı hakkında ise sağlıksız çalışma nedeniyle kapatma kararı verildiğini açıkladı. Bu işyerlerinden 15’inde çalışan toplam 93 işçinin akciğer filminin alındığını bildiren Bakan Çelik, bunlardan 38.8’inde, silikozla uyumlu radyolojik bulgu saptandığını açıkladı.



CHP İstanbul milletvekilleri Sacit Yıldız ve Çetin Soysal’ın bu konudaki önergelerine yazılı bir cevap gönderen Bakan Çelik, kot taşlama atölyelerinin genellikle Tekirdağ Çorlu ile İstanbul’da bulunduğunu hatırlattı. Çelik bu işlem sırasında ortama yayılan silis tozunun insan sağlığı üzerinde tehlike yarattığını vurguladı. Bu tür iş yerlerinde filtreli maske kullanılması gerektiğini belirten bakan, işverenlerin de işçilerin düzenli akciğer filmini çektirmediklerini kaydetti.



Bakan Çelik, İstanbul ve Çorlu dışındaki illerde de denetimlerin sürdüğünü, gelişen teknoloji karşısında işyerlerinin kapalı sistem kumlamaya geçmeleri gerektiğini belirterek, 2009 yılında da denetimlerin arttırılacağını açıkladı.



Bugüne kadar kot taşlama işinde çalışan 39 işçi, silikozis adlı hastalık nedeniyle öldü. Kot taşlama, kotların beyazlatılması, eskitilmiş görünümü verilmesi için, kumun, kuru hava kompresörleriyle kotların yüzeyine tutularak aşındırılması işlemine verilen isim….



Bu uygulama sırasında solunan tozlar akciğerde silikozis hastalığına yol açıyor. Sık rastlanan meslek hastalığı olan silikozis, kot taşlama atölyelerinde, döküm ve metal eşya işkolunda, Silikojen tozun solunum yolları korunma mekanizmasını aşarak akciğere kadar ilerlemesi sonucu meydana geliyor. Akciğer kan ve lenf damarlarında çekilmeler ve şekil bozukluklarının oluşmasına neden olan hastalığın tedavisi bulunamıyor.