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 - (olay sırasında çekilen görüntüler) - EMİNÖNÜ'NDE POLİS İLE ŞÜPHELİLER ARASINDA ARBEDE: 1 POLİS YARALANDI (3)

- SICAK GÖRÜNTÜLER KAMERADA Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHA  Eminönü'nde polis ile şüpheliler arasında çıkan arbedede bir polis yaralandı Edinilen bilgiye göre, güven timleri şube müdürlüğüne bağlı ekipler, dün uyuşturucu madde kullandığı gerekçe

19 Ekim 2018 19:18

- SICAK GÖRÜNTÜLER KAMERADA

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHA 
Eminönü\'nde polis ile şüpheliler arasında çıkan arbedede bir polis yaralandı
Edinilen bilgiye göre, güven timleri şube müdürlüğüne bağlı ekipler, dün uyuşturucu madde kullandığı gerekçesiyle şüpheli bir hakkında adli işlem yaptı. Şüpheli kişi, bugün yanında babası ve ağabeyle işlemi yapan polis memuruna saldırdı. 3 kişi polis memurunu darp etmek istedi. Bu sırada diğer polis memurları olaya müdahale etti. Görevli bir polis memuru, şüphelileri korkutmak için havaya uyarı ateşi açtı. Bu sırada seken mermi polis  memuru   O.K.\'yi el ve dizinden yaraladı. Şüpheliler yakalanarak gözaltına alınırken yaralı polis hastaneye kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

SICAK GÖRÜNTÜLER KAMERADA
Bu arada olayın hemen ardından yaşananlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde yaşanan hareketlilik ve yaralılar yer alıyor. 

Görüntü Dökümü;:
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-Olay sırasında çekilen hareketli görüntüler (ek)
-Gözaltına alınan kişi
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-Olay yerinden görüntü
-Polisin incelemesi
 

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