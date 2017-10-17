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 - OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ'NDE SAHİPSİZ ÇANTA ALARMI (3)

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Özgür EREN - İSTANBUL DHA Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Onkoloji bölümündeki tuvalette bulunan sahipsiz çanta polisi alarma geçirdi

17 Ekim 2017 17:33

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Özgür EREN - İSTANBUL DHA
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nin Onkoloji bölümündeki tuvalette bulunan sahipsiz çanta polisi alarma geçirdi. Onkoloji bölümü boşaltıldı. Olay yerine bomba uzmanı ekipler çağrıldı. Binaya giren bomba imha ekipleri, sahipsiz çantayı fünye ile patlattı. 
Çantanın bir hasta tarafından unutulduğu belirlendi. İncelemenin tamamlanmasının ardından hastaların içeriye alınacağı kaydedildi.

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