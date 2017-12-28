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- NOSTALJİK TRAMVAY 1 YIL SONRA TAKSİM'DE

Haber-Kamera: Ersan SAN / İstanbul DHA İstiklal Caddesi'ndeki yenileme çalışmaları nedeniyle ocak ayı ortasında durdurulan  nostaljik tramvayı seferleri yeniden başlıyor

28 Aralık 2017 15:34

Haber-Kamera: Ersan SAN / İstanbul DHA
İstiklal Caddesi\'ndeki yenileme çalışmaları nedeniyle ocak ayı ortasında durdurulan  nostaljik tramvayı seferleri yeniden başlıyor.
Seferlerde kullanılacak nostaljik tramvaylar  yaklaşık 1 yıllık aranın ardından bugün Taksim Meydanı\'na getirildi. Bir yandan üzeri branda ile kapatılan tramvaylar deneme seferlerine hazırlanırken bir yandan da İstiklal Caddesi\'nde son hazırlıklar tamamlanmaya çalışılıyor. Taksim Meydanı\'na da yeni tramvay durağı yapılıyor.  Yetkililerden edinilen bilgiye göre, nostaljik tramvay bu akşam deneme seferi gerçekleştirecek. Bir sorun çıkmazsa  yarın öğleden sonra ise nostaljik tramvay seferlerinin başlayacağı kaydedildi.

Görüntü Dökümü:
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-Çalışmalardan detay
-Branda ile örtülü haldeki nostaljik tramvay
-Duraktan görüntü
-Genel ve detaylar
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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