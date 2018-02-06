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- NASUH MAHRUKİ'YE CUMHURBAŞKANI'NA HAKARET DAVASINDA BERAAT...

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA "Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret" suçundan yargılanan eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki'nin beraatine karar verildi İstanbul 52

06 Şubat 2018 15:12

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA
\"Cumhurbaşkanı\'na alenen hakaret\" suçundan yargılanan eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki\'nin beraatine karar verildi
İstanbul 52. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan Nasuh Mahruki katılmazken; avukatı İsmail Yılmaz hazır bulundu. Şikayetçi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ı ise avukatı Hatice Özay temsil etti.

CUMHURBAŞKANI\'NIN AVUKATI CEZALANDIRILMASINI TALEP ETTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın avukatı Özay, önceki beyanlarını tekrar ettiklerini belirterek sanığın cezalandırılmasını talep etti. 
Sanık Nasuh Mahruki\'nin avukatı İsmail Yılmaz  da \"Bilirkişi raporuna bir diyeceğimiz yoktur. Rapor içeriğindeki konuşma bütünlüğünden müvekkilimin ifade hürriyeti kapsamında ve basın özgürlüğü çerçevesinde eleştirel beyanlarda bulunduğu görülmektedir. Bu itibarla müvekkilimin suç kastının bulunmadığı gözetilerek beraatini talep eidyoruz\" dedi. 
Mahkeme, sözlerin eleştiri niteliğinde olduğu gerekçesiyle atılı suçun unsurları oluşmadığından sanığın beraatine karar verildi. 

İDDİANAME
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan \"müşteki\" sıfatıyla yer aldığı iddianamede, Nasuh Mahruki\'nin bir televizyon programında yaptığı konuşmada, \"Bu devran değişecek\" şeklindeki sözleri nedeniyle \"Cumhurbaşkanı\'na alenen hakaret\" suçunu işlediği belirtiliyordu. Mahruki\'nin TCK\'nin 299/1-2. maddesi uyarınca 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapsi isteniyordu.
 

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