- MOBİL OKUL TİMLERİ  GÖREV BAŞINDA

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ-İSTANBUL DHA

2017-2018 Eğitim öğretim dönemi başladı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü İişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan okullarda güvenli eğitim ortamlarının sağlanmasına yönelik koruyucu ve önleyici tedbirlerin artırılmasına ilişkin işbirliği projesi kapsamında okul çevrelerinde güvenlik önlemleri aldı. Bu kapsamda hazırlanan İstanbul Güvenli Eğitim Projesi ile Türkiye\'de ilk defa uygulanan Mobil Okul Timleri (MOT) devreye girdi. Timler bugün ilk görevlerini yaptı. Tüm okullarda görev yapan MOT\'lar içerisinde Çocuk Polisi, Asayiş Polisi, Toplum Destekli Polisi, Trafik Polisi olmak üzere 4 personel yer alıyor. MOT yazılı yelekler ile sivil olarak görev yapan ekipler okul çevrelerinde bekleyen kişilere yönelik GBT kontrolü ve üst araması yaptı. Ayrıca okul önünden geçen araçlar da durdudularak sürücülere ehliyet ve ruhsat kontrolü yapıldı. Okul civarındaki parklarda da denetim yapan ekipler buralardaki kişilerin de GBT ve üst aramasını yaptı.

Görüntü Dökümü:

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-Okul önünden görüntü

-GBT ve üst araması yapan polisler

-Araçları durdurması

-Arama yapması

-Park ve çevrelerde yapılan arama

-Detaylar

