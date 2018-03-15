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- MİNA BAŞARAN VE SİNEM AKAY'IN CENAZELERİ GASİLHANEDEN ALINDI

  MURAT GEZER,  NİŞANLISI MİNA BAŞARAN'IN TABUTUNU CENAZE ARACINA TAŞIDI

15 Mart 2018 17:34

  MURAT GEZER,  NİŞANLISI MİNA BAŞARAN\'IN TABUTUNU CENAZE ARACINA TAŞIDI.  

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA 
İran\'da düşen uçakta hayatını kaybeden Mina Başaran ve Sinem Akay\'ın cenazeleri Kozlu Gasilhanesi\'nden alındı. Mina Başaran\'ın cenazesini annesi Beril Başaran, kardeşi Can Başaran ve nişanlısı Murat Gezer tarafından alındı. Akay\'ın cenazesi de yakınları tarafından alındı. Murat Gezer,  nişanlısı Mina Başaran\'ın tabutunu cenaze aracına taşıdı.  

Görüntü Dökümü:
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- Ailenin görüntüsü
- Kardeşinin görüntüsü (gri takım elbiseli)
- Nişanlısının görüntüsü
- Annesinin görüntüsü (saçı toplu)
- Murat Gezer\'in tabutu taşıması
- Cenazelerin gidişi
- Detaylar
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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