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 - MAKAM ARACINI DURDURAN ERDOĞAN VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ

Haber: Gülseli KENARLI -Kamera: Güven USTA/ İSTANBUL DHA  CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, sabah saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak, Tarabya'daki Cumhurbaşkanlığı Köşkü'ne geçti

22 Aralık 2018 17:29

Haber: Gülseli KENARLI -Kamera: Güven USTA/ İSTANBUL DHA 
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, sabah saatlerinde Üsküdar Kısıklı\'da bulunan konutundan çıkarak, Tarabya\'daki Cumhurbaşkanlığı Köşkü\'ne geçti. Burada bir süre kalan Erdoğan, daha sonra Haliç Kongre Merkezi\'ndeki programa katılmak üzere çıktı. Tarabya Bayırı Caddesi\'nde makam aracını duran Erdoğan, vatandaşlarla sohbet etti. Erdoğan\'ın yanında oğlu Bilal Erdoğan\'ın olduğu görüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisini görüntüleyen gazetecilere de el salladı. 

Görüntü Dökümü:
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- Erdoğan\'ın Kısıklı\'dan çıkışı
- Erdoğan\'ın Tarabya\'da durması
- Detaylar
 

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