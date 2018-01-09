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- MAÇKA PARKI'NDA KAFELERİN YIKIMI SÜRÜYOR 

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM- İSTANBUL,(DHA)-  Şişli Maçka Parkı'nda hakkında yıkım kararı bulunan bir kafe, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)  ekipleri tarafından yıkıldı

09 Ocak 2018 17:27

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM- İSTANBUL,(DHA)- 
Şişli Maçka Parkı\'nda hakkında yıkım kararı bulunan bir kafe, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)  ekipleri tarafından yıkıldı.
Sabah saatlerinde parka gelen ekipler, daha önceden boşaltılan bir kafenin yıkımını gerçekleştirdi. Yıkım sırasında polis ve zabıta ekipleri hazır bulunduruldu.  Daha önce de aynı bölgede iki kafe ve bir barın yıkımı gerçekleştirilmişti. Yıkımın gerekçesi konusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nden bir açıklama yapılmadı.
Görüntü Dökümü:
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-Yıkılan kafeden görüntü
-İş makinelerin çalışması
-Olay yerindeki Büyükşehir zabıta ekipleri
-Genel ve detaylar


 

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