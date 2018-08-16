-  KURBAN PAZARLARINDA HAREKETLİLİK ARTTI

Haber- Kamera: Cansel KİRAZ- Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL, (DHA

Sultangazi\'de kurulan İstanbul\'un en büyük kurban kesim ve satış merkezinde hareketlilik arttı.

Sultangazi\'de kurulan 60 bin metrekarelik kurban satış ve kesim merkezinde kurban satışları bayram yaklaştıkça arttı. 280 çadırın bulunduğu alanda özellikle arife günü yoğunluk bekleniyor.

\"24 BİN LİRAYA SATILDI\"

Kurban pazarının en ağır büyükbaşı \"Ağrı Dağı\" adlı tosun. Ağrı\'dan getirilen 1 ton 110 kilogram ağırlıktaki tosunun 24 bin liraya satıldığını kaydeden Uğur Halilustaoğlu, \"Ağırlıkta ve güzellikte çadır birincisi seçildi\" dedi. Büyükbaş hayvanları Kastamonu\'dan getirdiğini belirten bir satıcı ise, \"150 tane hayvan getirdik. 60 tane kaldı. Satışlar güzel gidiyor\" şeklinde konuştu.

\"BİR ÇUVAL YEM BU SENE 75- 80 LİRA OLDU\"

Küçükbaş hayvanlarını Kırklareli\'den getirdiğini söyleyen Ahmet Koç ise, keçi siparişleri aldığını ve satış için arife gününü beklediklerini söyledi. Büyükbaş hayvan satan Aşkın Yılmaz da, satışların normal olduğunu fakat gelenlerin geçen seneki fiyattan kurban almak istediğini kaydetti. Koç, \" Yer paraları 10 bin liraya yakın. Çiftçiler çok mağdur. Bize yer konusunda biraz yardımcı olmaları lazım. İstanbul\'da en lüks rezidans fiyatına, 10 günlüğüne 8- 10 milyar gibi yüksek rakamda bir parayla burada oturuyoruz. Geçen sene 40 - 45 bin lira civarındaki bir çuval yem bu sene 75- 80 lira oldu\" şeklinde konuştu.

Kurban Kesim ve Satış Merkezi\'nde veteriner hekim olan Furkan Çalışkan da çadırlarda yapılan denetime dikkat çekti. Çalışkan, \"Çadırlarda öncelikle kurbanlık olup olmadığına bir zabıta görevlisi, bir din görevlisi, bir de veteriner hekim olarak bakıyor, istişare ederek karar veriyoruz\" dedi.

Görüntü dökümü

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-Kurbanlıkların görüntüsü

-Kurban satıcıları ile röportajlar

-Kurban alıcısı ile röportaj

-Veteriner Hekim Furkan Çalışkan ile röportaj

-Genel ve detaylar

