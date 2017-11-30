- KÜÇÜK BERK KALP BEKLERKEN HAYATINI KAYBETTİ

* Acılı baba,

\" Organ nakli toplum tarafından algılanmadığı için maalesef çocuğumu kaybettim\"

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN İstanbul DHA

Yaklaşık bir senedir yapay kalple yaşayan ve organ nakli bekleyen 10 yaşındaki Berk Yıldız, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Küçük Berk\'in cenazesine kendisine sürekli destek veren Fenerbahçeliler Derneği üyeleri de katıldı.

Berk Yıldız\'a yaklaşık üç sene önce kalp yetmezliği teşhisi konuldu. Berk\'e bir yıl önce de yapay kalp takıldı. Siyami Ersek Gögüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde üç gündür yoğun bakımda olduğu öğrenilen Küçük Berk dün yaşam mücadelesini kaybetti. Seyit ve Arzu çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Berk Yıldız için Gazi Cem Evi\'nde cenaze töreni düzenlendi.

Fenerbahçe bayrağı ve üzerinde \'Berk\' yazan Fenerbahçe forması konurken, hastalığı sırasında kendisine her alanda destek olan Fenerbahçeliler Derneği üyeleri de katıldı. Törende, taziyeleri anne ve babası kabul etti.

Baba Seyit Yıldız, \" Bizim ülkemizde organ nakli olayı toplum tarafından algılanmadığı için maalesef çocuğumu kaybettim. Heryere gittik. Maalesef toplum tarafından sesimiz duyulmadı. Sonuna kadar çocuğum direndi\" dedi.

HASTANE ARKADAŞI ORGAN NAKLİNE VURGU YAPTI

11 seneden beri kalp yetmezliği teşhisi konulan ve yapay kalple dolaşan Kadri Metin Erbay da cenazeye katıldı. Toplumun organ nakli konsunda duyarlı olması gerektiğinin altını çizen Erbay, \"Ben hastaneye gelen 16. kattaki kalp yetmezliği hastalarının kalp nakli bekleyen yakınlarına soruyorum. Diyorum ki; Siz Allah aşkınıza bağışçı oldunuz mu ? Yok. Siz buna duyarsız kalırsanız lütfen toplumdan bir çare üretme yolunu beklemeyiniz. Gelin bu zincirleri hep beraber kıralım\" ifadelerini kullandı.

GERİYE BU GÖRÜNTÜLER KALDI

Cem evindeki cenaze töreni sonrası Berk Yıldız\'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Sivas\'a götürüldü.

Berk Yıldız\'dan geriye sosyal medyada paylaşılan, \'Berk\'in organ bağışının önemine vurgu yaptığı görüntüler kaldı. Fenerbahçeliler Derneği\'nin Küçük Berk\'i ziyaret etmeleri de Berk\'in son görüntülerinden biri oldu.

Görüntü dökümü:

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-Sosyal medyadaki görüntüler

-Berk\'in konuşması

-Fenerbahçelilerin hastanede destek olması

-Taziyeleri kabul etmeleri

-Acılı anne ve baba

-Seyit Yıldız ile röp

-Erbay ile röp

-Cenaze töreni



