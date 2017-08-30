- KLASİK OTOMOBİLLERİN 30 AĞUSTOS TURU

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Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL DHA İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği üyeleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Maltepe'den Dolmabahce Sarayı önüne kadar ilerledi

30 Ağustos 2017 17:29

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL DHA
İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği üyeleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Maltepe\'den Dolmabahce Sarayı önüne kadar ilerledi.
Yaklaşık 100 araçlık konvoy Maltepe\'den Türk bayraklarıyla zafer konvoyu oluşturup hareket etti. Çevredekiler kornalar ve alkışlarla konvoya destek verdi.  Atatürk\'e benzerliğiyle bilinen Göksel Kaya, \"Ata\" aracı üzerinden çevredekileri selamladı. Konvoy 15 Temmuz Şehitler köprüsünden geçerek Dolmabahçe\'ye ulaştı.  Konvoyun ilerleyişi sırasında \"Ata\" aracı bir kaç kez arıza yapmasına ramen zafer turunu tamamladı.  Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar da, Balmumcu\'dan Dolmabahce\'ye kadar Ata aracına bindi. 

Görüntü dökümü
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- Otomobillerden detay 
- Ata aracından detay 
- Vatandaş röp
- Ata aracının arızalanması
- Konvoyun köprüden gecişi
- Genel ve detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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