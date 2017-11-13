- KISIKLI'DA SÜRPRİZ GÖRÜŞME SONA ERDİ

Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: Harun UYANIK - İstanbul DHA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım Kısıklı\'da görüştü.

Başbakan Yıldırım bu sabah sürpriz bir şekilde, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın Kısıklı\'daki konutuna geldi. Saat 10:30 sularında Tuzla\'daki konutundan çıkan Başbakan Yıldırım\'ın Vahdettin Köşkü\'ne geçmesi bekleniyordu. Ancak Başbakan Binali Yıldırım\'ın konvoyu sürpriz bir şekilde Kısıklı\'ya yöneldi. Başbakan Binali Yıldırım\'ın makam aracı saat 11.00 sıralarında Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın konutuna girdi. Görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü. Görüşmeye iliştin açıklama yapılmadı.

Görüntü Dökümü:

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- Başbakan\'ın konvoyunun Kısıklı\'ya girişi

- Yıldırım\'ın konvoyun çıkışı

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