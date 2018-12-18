  İSTANBUL'UN ARDINDAN MARMARA'NIN BATISI İÇİN KAR UYARISI

Hüseyin COŞKUN - İstanbul DHA - METEOROLOJİ, İstanbul\'un ardından Marmara\'nın batısı için kar uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamada, \"Yapılan son değerlendirmelere göre; halen yağmur şeklinde devam eden yağışların, bugün akşam saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli, Çanakkale ve zamanla Tekirdağ çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışına dönmesi bekleniyor. Yarın akşam saatlerine kadar yer yer 3-8 cm , Tekirdağ\'ın batısıyla, Çanakkale’nin doğu kesimlerinde 10-20 cm civarında örtü bırakması beklenen kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır\" denildi.

