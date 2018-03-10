 - İSTANBUL'DA SİS   

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Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ-Soner HASIRCIOĞLU-Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL DHA İstanbul'da gece yarısından sonra başlayan sis sabah saatlerine kadar etkili oldu

10 Mart 2018 11:20

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ-Soner HASIRCIOĞLU-Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL DHA
İstanbul\'da gece yarısından sonra başlayan sis sabah saatlerine kadar etkili oldu.
Sis, yüksek kesimlerde ve Boğaz çevresiinde etkisini gösterirken TEM ve D-100\'de sis altında kaldı. Yolda görüş mesafesi düştü, sürücüler yavaş ilerledi. Öte yandan sabah saatlerinde Eminönü\'ne ve Galata Köprüsü\'ne balık tutmaya gelenler ise sisin keyfini çıkardı. 
 
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Rumeli Hisarında etkili olan sis
-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü
-Cadde ve Sokaklarda etkili olan sis
-Genel ve detaylar
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-Galata Köprüsü\'nden görüntü 
-Balık tutan vatandaşlardan görüntü 
-15 Temmuz köprüsünden görüntü 
-Sarayburnu sahilden görüntü 
-Tem otoyolundan görüntü 
-Genel ve detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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