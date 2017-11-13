39. İstanbul Maratonu'nda çocuklar için koştular

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Spor İstanbul ve Vodafone tarafından bu yıl "Çocuklar İçin Koş" temasıyla düzenlenen Vodafone 39'uncu İstanbul Maratonu tamamlandı. Maratona on binlerce kişi katıldı.

Maratona kitle örgütlerinden yoğun katılım oldu. Ali İsmail Korkmaz Vakfı ve Ali İsmail Korkmaz'ın annesi Emel Korkmaz "Düşlere güç ver" sloganıyla maratona katıldı. Kampanyaya Halkların Demokratik Partisi (HDP) Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu da destek verdi. Bir süre grupla koşan Kerestecioğlu ardından Ali İsmail Korkmaz Vakfı ile koşusuna devam etti. 15 kilometrelik parkur boyunca Ali İsmail Korkmaz'ın fotoğrafını giymiş olan koşucuların en önünde Korkmaz'ın annesi Emel Korkmaz yer aldı.

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) milletvekilleri Mahmut Tanal, Sezgin Tanrıkulu, Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka, ÖDP Eş Genel Başkanı Alper Taş, Sanatçı Melike Demirağ ve Tiyatrocu Hülya Karakaş da koşuda yer aldı. Koşu boyunca "Ali İsmail Korkmaz", "Düşlere güç ver" sloganı atan koşuculara, maratona katılan diğer yurttaşlar alkışlarla destek verdi.

Asya'dan Avrupa yakasına geçen grup Gezi direnişine atıfta bulunarak, kol kola girerek hatıra fotoğrafı da çektirdikten sonra maratona devam etti.

"Benim Kızım Okuyacak" kampanyasıyla maratona katılan yurttaşlar kampanyanın adının yazılı olduğu tişörtlerin yanı sıra olta şeklinde dev flamalar da taşıdı. Çevre örgütleri de kendi pankart ve dövizleriyle yürüyüşte yer aldı.

Ali İsmail'in annesi: Alişim'in düşleri için koşacağım

Maratonu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Spor İstanbul Genel Müdürü İsmail Özbayraktar, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve çocuklar başlattı.

1979 yılından bugüne kesintisiz olarak her yıl düzenlenen ve kıtalararası koşulan tek yarış olma özelliğine sahip İstanbul Maratonu, Tekerlekli Sandalye, 42K "Maraton", 15K , 10K, Halk Koşusu olmak üzere 5 ana kategoride koşuldu.

İstanbul Maratonu, 2012 yılında Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından "Altın Kategori" unvanına layık görülen ve Avrupa'nın en iyi 11, dünyanın en iyi 22 maratonundan biri olarak görülüyor. Vodafone İstanbul Maratonu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 300 metre gerisinden başlatıldı. 42 km'lik maraton Sultanahmet'te bitti.

İlk olarak 08.45'te engelli sporcuların yarışı başlarken, 09.00'da 42K ''Maraton", 09.15'te 15K, 09.30'da 10K, 09.45'te ise Hall Koşusu başladı.

Maratonu erkeklerde 2 saat 11 dakikalık derecesiyle Kenya asıllı Fransız atlet Abraham Kiprotich,kadınlarda ise Kenyalı atlet Ruth Chepngetich birinci oldu. Maratonun sonunda tüm koşuculara madalya verildi.