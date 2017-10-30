- İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NÜ İŞGAL GİRİŞİMİ DAVASI BAŞLADI



Haber: Özden ATİK / İstanbul DHA

15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nü işgal girişiminde aralarında tankın içinden çıkan eski emniyet müdürü Mithat Aynacı\'nın da bulunduğu 23\'ü tutuklu 67 sanığın yargılandığı dava başladı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Cezaevi\'nin karşısında bulunan salonda yapılan duruşmaya, 20 tutuklu sanık ile 5 tutuksuz sanık ile bir kısım müştekiler, taraf avukatları ve sanık yakınları katıldı. Sanıkların kimlik sorguları yapılıyor. Dava, hafta boyunca devam edecek.



İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca hazırlanan iddianamede 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Esenler Birlik Köprüsü\'nde çıkan olaylar ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nün işgal girişimine ilişkin olaylar anlatılıyor. İddianamede, İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nün işgal girişiminde bulunan aralarında tankın içinden çıkan eski emniyet müdürü Mithat Aynacı, yine olay tarihinde Edirne Emniyet Müdürlüğü\'nde görevli olup İstanbul Emniyet Müdürlüğü binası çevresinde bulunduğu tespit edilen emniyet müdürü İsmail Uğuz ile 21\'i rütbeli 44\'ü er olmak üzere 67 kişi \"şüpheli\" sıfatıyla yer alıyor.

İddianamede darbecilerin tankı üzerlerine sürmesi sonucu Hüseyin Kısa, Muhammet Aksu, Mehmet Şefik Şefkatlioğlu ve Türkmen Tekin\'in şehit olduğu, Ahmet Kocabay\'ın ise şüpheli yarbay Fatih Sönmez tarafından silahla vurularak şehit edildiği, her iki bölgede çıkan olaylar da 30 kişinin yaralandığı ifade ediliyor. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan\'ın da aralarında bulunduğu 74 kişi ise \"müşteki\" sıfatıyla yer alıyor.



CEZA İSTEMLERİ

İddianamede, tüm şüphelilerin \"Anayasal Düzeni, TBMM\'yi ve hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs etme\", ve \"Silahlı terör örgütüne üye olma\" suçundan 3\'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15\'er yıla kadar hapsi talep ediliyor. Darbe girişimi sırasında tankın içinden çıkan şüphelilerden eski emniyet müdürü Mithat Aynacı, hakkında ayrıca \"Kasten öldürmeye teşebbüs\", \"Hakaret\" ve \"Tehdit\" suçlarından 30 yıldan 55 yıla kadar hapis cezası istenirken, 4 kişiyi kullandığı tank ile ezerek ölümüne yola açtığı iddia edilen şüpheli Ömer Kalın hakkında \"Kasten öldürme\", \"Kasten yaralama\", \"Mala zarar verme\" suçlarından 4 kez müebbet ile 529 yıldan 990 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Maktül Ahmet Kocabay\'ın silahla vurarak şehit eden ve diğer maktüllerin ölümünden sorumlu tutulan şüpheli yarbay Fatih Sönmez hakkında ayrıca \"Kasten öldürmeye azmettirme\" suçundan 5 kez müebbet ve \"Kasten öldürmeye teşebbüs\", \"Kasten yaralama\", \"Hakaret\", \"Tehdit\", \"Mala zarar verme\" suçlarından 559 yıldan 1030 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor. Aynacı\'nın bindiği tanktaki Yarbay Osman Akkaya hakkında da ayrıca \"Kasten yaralama\", \"Kasten öldürmeye teşebbüs\", \"Hakaret\", \"Tehdit\" suçlarından 113 yıldan 256 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

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-15 Temmuz\'da emniyet önünde yaşananlar

