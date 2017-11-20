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- İBB'DEN "BIÇAKLI ŞOFÖR" AÇIKLAMASI

"İlk  değerlendirme sonucunda, kurum olarak şoför görevden men edilip, sertifikasına el konularak gerekli işlemler başlatılmıştır"  Haber: İhsan YALÇIN - İSTANBUL DHA İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) sosyal medyaya yansıyan bıçaklı otobüs sürücüsüyle

20 Kasım 2017 17:11

\"İlk  değerlendirme sonucunda, kurum olarak şoför görevden men edilip, sertifikasına el konularak gerekli işlemler başlatılmıştır\" 

Haber: İhsan YALÇIN - İSTANBUL DHA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) sosyal medyaya yansıyan bıçaklı otobüs sürücüsüyle ilgili açıklama yapıldı.
Yapılan açıklamada, \"Taksim-Basın sitesi hattında çalışan Otobüs A.Ş.\'de görev yapan otobüs şoförünün bugün saat 10.18 sıralarında  İncirli\'de durakta yolcularla tartıştığı ve saldırıya uğradığı öğrenildi. Olay sırasında şoför çıkan arbede sırasında bıçak çekerek yolculara yönelttiği belirtildi. Olay emniyete intikal etmiş şoför ve yolcuların ifadelerine başvuruldu. Adli soruşturma devam ediyor. Yapılan ilk  değerlendirme sonucunda, kurum olarak şoför görevden men edilip, sertifikasına el konularak gerekli işlemler başlatılmıştır\" denildi.

Görüntü Dökümü:
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-Sosyal medyaya yansıyan olayla ilgili görüntüler

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