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- İBB ZABITA DAİRE BAŞKANININ DAYAĞI KAMERADA

İstanbul DHA İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali'nin  zabıta memurlarından birini döverken çekilen görüntüleri ortaya çıktı

22 Aralık 2017 14:46

İstanbul DHA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali\'nin  zabıta memurlarından birini döverken çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Emniyet şeridine girdiği gerekçesiyle Karali\'nin darp ettiği belirtilen zabıta memuru bir süre sonra baygınlık geçirdi. 
Görüntülerin ortaya çıkmasıyla İBB Başkanı Mevlüt Uysal twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı. Uysal, Zabıta Daire Başkanı Karali\'nin görevden uzaklaştırıldığını ve hakkında soruşturma başlatıldığını belirtti. Uysal açıklamada şu ifadelere yer verdi; \"Zabıta kardeşimize yapılan çirkin muamele nedeniyle Zabıta Daire Başkanını görevden uzaklaştırdım ve hakkında soruşturma başlattım. Vatandaşlarımız gerekli işlemlerin titizlikle yapılacağından emin olsunlar. \'Zabıta memuruna şiddet\' görüntüleri çok üzücü ve insanlık adına utanç vericidir. Ben de haklı tepkilerini gösteren vatandaşlarımızla aynı duyguları yaşadım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nde konumu ve sıfatı ne olursa olsun her çalışanımız saygıdeğerdir\" dedi.

Görüntü Dökümü:
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-Karali\'nin attığı dayağın görüntüsü

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