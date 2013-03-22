' Hiç kimse silahları bırakacağız demedi'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır’daki Nevruz kutlamaları sonrası gazetelerin “silahlara veda” diye manşet attığını belirterek, “Oysa hiç kimse biz silahları bırakacağız demiyor. Halkı kandırmayın” dedi.

Koç Üniversitesi Sevgi Gönül Oditoryumu’nda düzenlenen “Siyaset Platformu” konulu toplantıya katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, öğrencilerin sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, bir öğrencinin, Diyarbakır’daki Nevruz kutlamalarında PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın mesajıyla ilgili ne düşündüğünü sorması üzerine şunları söyledi:

'Önce Erdoğan konuşsun'

“Ben ana muhalefet partisinin genel başkanıyım. Benim muhatabım Recep Tayyip Erdoğan’dır. Önce Recep Tayyip Erdoğan’ın ne düşündüğünü benim bilmem gerekiyor. Koç Üniversitesi’nden kendisine sesleniyorum. Çıkıp bu konudaki düşüncelerini açıklıkla kamuoyuyla paylaşmak durumunda. Masanın bir ucunda Abdullah Öcalan diğer ucunda da Recep Tayyip Erdoğan var. Konuşuyorlar, pazarlık yapıyorlar. Bize bir soru soruyorlar ‘ne düşünüyorsunuz’ diye. Bilmediğimiz bir konuda yorum yapmak, konuşmak ne kadar doğru hele üniversite çatısı altında. Önce bizim bir şeyler bilmemiz lazım. Bize bir şeyler anlatılması lazım. ‘Biz bunun için masaya oturduk, şunun için pazarlık yapıyoruz’ denilmesi lazım. O nedenle bilmediğimiz bir konuda sürece kendimizi sokmak istemiyoruz. Yorum yapınca yarın çıkacak Erdoğan, ‘nerden çıkardınız kardeşim, yok böyle bir şey.’ Önce bizim ne olduğunu bilmemiz lazım. Düşüncemiz bu.

'Halkın doğru haber alma hakkı var'

Medyaya da çok büyük görev düşüyor. Bugün belli gazetelerde manşetler var, ‘Silahlara veda.’ Oysa hiç kimse biz silahları bırakacağız demiyor. Kimsenin de kraldan fazla kralcı olmaya hakkı da yoktur. Medya özgürlüğü kavramı çok önemlidir. Medyada iktidar şakşakçılığı farklı bir konudur. Halkın doğru haber alma hakkı vardır. Bu süreçte de halkın doğru haber alma hakkı vardır. Bir demokraside üzerinde durduğumuz temel konu budur.''