- HELİN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI (2)

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-CENAZE SONRASI GERGİNLİK ÇIKTI Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN  - İSTANBUL DHA Pendik'te silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden lise öğrencisi 17 yaşındaki Helin Palandöken'in cenazesi Tuzla'daki Aydınlı Cemevi'ne  getirildi

14 Ekim 2017 19:14

-CENAZE SONRASI GERGİNLİK ÇIKTI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN  - İSTANBUL DHA
Pendik\'te silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden lise öğrencisi 17 yaşındaki Helin Palandöken\'in cenazesi Tuzla\'daki Aydınlı Cemevi\'ne  getirildi.  Burada cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazının ardından Helin Palandöken cenazesi 5 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybeden annesi Saadet Palandöken\'in mezarının yanına defnedilmek üzere Aydınlı Mezarlığı\'na götürüldü.
Bu arada cenaze, cemevinden çıkarılırken kalabalık ile bir sürücü arasında tartışma çıktı. Arbede yaşandığı sırada kalabalık içindeki bir kişi havaya ateş açtı. Bunun üzerine cenaze törenine katılanlarla bu kişi arasında arbede çıktı.


Görüntü Dökümü:
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-Cenaze için gelen arkadaşları
-Arkadaşları ile röp.
-Detaylar
-Cenaze töreni
-Yaşanan arbede

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